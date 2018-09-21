Aksaray'da kaçak viski ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()-AKSARAY'da kaçak üretilen viskiyi sattığı ileri sürülen N.D(31), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da 94 adet kaçak viski ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak üretilen alkol satışı yapıldığını bildiğisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, N.D.'nin kimliğini belirleyip evine operasyon düzenledi. Operasyonda 94 adet kaçak viski ele geçirildi. N.D. de 'Gümrük kaçağı alkol satmak ve sahtecilik suçundan' gözaltına alındı.

