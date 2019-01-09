Aksaray'da evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da bir evden altın ve para çaldığı ileri sürülen ve polis tarafından yakalanan 3 kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak günü Taşpazar Mahallesi'nden bir evden altın ve paranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin Mersin ve Kayseri'den, hırsızlık amacıyla kente geldiğini ve daha önce hırsızlıktan kaydı bulunan Gamze Ç. (20), Serpil Ş. (31) ve Saniye K.(27) olduğunu belirledi. Polis, 3 kadını, kentten kaçmak isterken yakalandı. 3 kişi bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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