Aksaray'da alt geçit kullanıma açıldı

AKSARAY Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi hizmetine açıldı.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ''Alt geçidi 4 bölüme bölecek olursak 3 bölümü toprağın altındadır. Alt yapıyla ilgili kanalizasyon, su, doğalgaz ve elektrik hatlarının hepsi alt geçidin yan tarafına taşındı. Alt Geçidin olduğu bölgede 50 yıl alt yapı sorunu yaşanmayacaktır.''dedi.Alt geçit sağlam zemin üzerine inşa edilmesi için projede fore kazık çalışması yapıldığını ifade eden Yazgı, ''Alt geçidin yapılması aşamasında 557 tane fore kazık çalışması ve 'jet grout' dediğimiz zemini güçlendirmek ve yandan gelen su basıncını, sızmalara engel olmak maksadıyla yapıldı. Üzerinde 72 adet kirişin bulunduğu Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi sorunsuz şekilde trafiğe açık” dedi.