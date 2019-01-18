Aksaray'da 83 bin öğrenci karne aldı

AKSARAY'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılın ilk dönemi sona ererken, 83 bin öğrenci karnelerini aldı.Taptuk Emre Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekile Süleyman Canbulut ,İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal,okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Ali Mantı, "Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde inşallah ikinci öğretim yılını da tamamlarız. Amacımız okulumuzu güzel bir şekilde bitirerek gelecek hedeflerimize ulaşabilmek. Ailesine vatanına milletine hayırlı güzel evlatlar olarak görevinizi yapabilmek. Annelerimiz babalarımız bizim için büyük gayretler sarf ediyor inşallah öğrencilerimiz de bunun hakkını verecek. Ülkemizin birliği beraberliği ve geleceğin selameti için iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız var. İnşallah bu da hem Aksaray’ımız hem Türkiye’miz de son yıllarda eğitimde çok büyük bir gelişme var. İnşallah bu hedeflerimizi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. İkinci dönemde daha güzel çalışmalar ve başarılar diliyorum.” dedi.

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