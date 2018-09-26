Aksaray Belediyespor, alt yapıya önem veriyor

AKSARAY Belediyespor Kulübü altyapısından yetişen genç oyuncular, profesyonel lig takımlarının gözdesi oldu. Süper lig takımlarından Sivasspor’a 3 oyuncu gönderen Aksaray Belediyespor’un alt yapısı 1'inci lig takımlarından İzmir Altınordu’ya 2 oyuncu gönderdi.

Aksaray Belediyespor alt yapısına verdiği önem sonuç verdi. Bu yıl alt yapımızdan yetişen 5 genç oyuncu profesyonel lige transfer oldu. 2005 doğumlu Serkan Akkuş, Yasin Sarı ve 2006 doğumlu Serdar Arı, Süper lig takımından Sivasspor’a transferi gerçekleşti. 2006 doğumlu Emirhan Aslan ile yine aynı yaşta Hümeyir Albayrak ise PTT 1. Lig takımında Altınordu’ya transfer oldu.

Aksaray Belediyespor alt yapı antrenörü İbrahim Okur, oyuncuların iyi bir kulübe gittiğini söylerken “Belediyemizin verdiği destek sayesinde alt yapımız her geçen daha güçleniyor. Bünyemizde yetiştirdiğimiz 5 sporcumuz profesyonel lige transfer ettik. Katkılarından dolayı başta Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı olmak üzere sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Alt yapımızı güçlendirmeyi sürdürüp profesyonel liglere yeni oyuncularımızın transferini sürdüreceğiz” dedi.



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