Aksaray Belediyesinden kadın aktivite merkezi

AKSARAY Belediyesi tarafından TOKİ Bölgesinde yapımı devam eden kadın aktivite merkezinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Aksaray’da ilk olarak Fatih Mahallesi'nde yapılan kadın aktivite merkezine yoğun ilgi olmasıyla Cumhuriyet, Yunus Emre ve Çiftlik Mahallelerine hitap edecek bir kadın aktivite merkezinin TOKİ bölgesine de yapılması ihtiyaç haline geldi. TOKİ bölgesinde yaşayan hanımların sosyal ve sportif faaliyetler yapabilmesi için projelendirilen TOKİ Kadın Aktivite Merkezi inşaat çalışmaları Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın verdiği talimatla başlamıştı.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği kadın aktivite merkezinde hanımların kullanabileceği amam, havuz, spor aletleri, kursasiyerlerin el emeklerini geliştirecekleri kurs alanları inşa ediliyor

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