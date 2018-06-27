Aksaray Belediyesinden, Gazi ve Engellilere ücretsiz otopark

AKSARAY Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında gazi ve engelleri vatandaşlar için ücretsiz otopark alanları ayrıldı.

Aksaray Belediyesi Gazi ve Engelli vatandaşların daha rahat edebilmeleri için şehrin muhtelif yerlerinde bulunan cadde ve sokaklarda yapılan levhalama çalışmalarının ardından ücretsiz şekilde yararlanmaya başladı. Gazi ve Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması için her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Yazgı,''Hepimiz birer engeli adayıyız. Aksaray Belediyesi olarak Gazilerimizin ve engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. En büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

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