Aksaray belediyesinden at arabalarına yönelik uygulama

AKSARAY Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, şehir içi trafiğini tehlikeye düşüren ve zaman zaman kazalara sebep olan at arabalarına yönelik uygulama başlattı.

Şehir içinde trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesi için çalışan Aksaray belediyesi, ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen at arabaları ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri, şehir içi trafiğini tehlikeye düşüren ve zaman zaman kazalara sebebiyet veren at arabalarına yönelik uygulama yaptı. Trafiğe at arabasıyla çıkan kişiler hakkında, özelliklede terminal yolunda orta refüjde başı boş bulunan at sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Zabıta müdürlüğü, uygulamanın önümüzdeki günlerde de süreceğini, uygulama dışında hareket edenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Vatandaşlar at arabalarına yönelik belediyenin yapmış olduğu uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

