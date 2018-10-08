Aksaray Belediyesinden alt yapı atağı

AKSARAY,()-AKSARAY Belediyesinin 2018 yılı plan ve programına aldığı Hürriyet Mahallesi kanalizasyon terfi hat ve paket terfi merkezi yapım işi 2019 yılı ilk ayında tamamlanıyor.

Hürriyet Mahallesinde 200 hanenin kanalizasyon ihtiyacını karşılaması için hazırlanan ve 13.000 metrelik kanalizasyon hattı inşaatında çalışmalar sürüyor. Daha önceden programa alınan Hürriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cami civarında bulunan yaklaşık 200 hanenin kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için başlatılan yapım işi, su seviyesinin yüksek olması ve hatların derinden gitmesi sebebiyle proje tadilatı için durdurulmuştu. Projelerin tadilatının tamamlanmasının ardından yapım işi tekrar programa alındı. Yüklenici firma ve Belediye ekiplerince tekrar çalışma başlatıldı.

İş kapsamındaki derin hatların bu sene sonuna kadar tamamlanması ve kalan kısmının ise 2019 yılı başında bitirilmesi planlanıyor. 5,5 milyon değerindeki projenin 2 milyon 800 bin liralık kısmını yüklenici firma, geriye kalan 2 milyon 700 bin liralık kısmını Aksaray Belediyesi üstlendi.