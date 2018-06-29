Aksaray Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()- AKSARAY Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye tarafından altyapısı tamamlanan caddelerde refüj ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sanayi köprüsünün olduğu bölgede kaldırım çalışması ve Paşacık Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ''Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin şehir genelinin tümünde kaldırım, parke taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Şehrimizin hemen her noktasında bir çalışmamız var” dedi.