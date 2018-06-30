Aksaray belediyesi, yapımı devam eden hastanenin düzenlemelerini yapıyor

AKSARAY Belediyesi, yapımı devam eden 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni bağlantı yolunu, kanalizasyonunu, altyapısını, kaldırımlarını ve ana yolunu bitirdikten sonra şimdi de sıcak asfaltını atıp, orta refüj ve kavşak düzenlemesi yapıyor.

Belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ak Parti hükümetinin en önemli yatırımlarından birisi olan 400 yataklı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yol, su, kanalizasyon, kaldırım, orta refüj ve asfalt çalışmalarının tamamen Aksaray belediyesi tarafından yapıldığını söyledi. Şahin, “Öncelikle böylesine büyük bir sağlık yatırımını Aksaray’ımıza kazandıran Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Sağlık Bakanımız sayın Recep Akdağ’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aksaray belediyesi olarak yeni hastanemize ulaşımın kolaylıkla sağlanması için Tacin mahallemizde yeni imar düzenlemesi yaptık ve 25 metre genişliğinde yeni yollar açtık. Kanalizasyonunu, yağmur suyunu, içme suyunu, ana yollarını, kaldırımlarını yaptık. Şuanda sıcak asfaltını atıyoruz. Orta refüj ve kavşak düzenlemelerini yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp hastanemizin hizmetine sunmuş olacağız. Yaptığımız hizmetlerin ve hastanemizin halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

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