Aksaray Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için kültür gezisi düzenledi

AKSARAY Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için Konya'ya kültür gezisi düzenledi.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Organizasyonunda şehit ailelerini ve gazileri Konya gezisine gönderdi. Geziye, Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy, Aksaray Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ile yehit aileleri ve gaziler katıldı. Program kapsamında Ecdat Parkı, Kelebekler Vadisi, İstiklal Şehitler Abidesi, Mevlana Müzesi ve Şemsi Tebriz’i Türbesi ziyaret edildi.Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy “Öncelikle belediye başkanımıza Konya gezisi için teşekkür ediyoruz. Şehit ve gazi ailelerimiz hiç olmazsa bir nefes aldılar. Başkanımızın şehit aileleri ve gaziler için yaptığı işleri saymakla bitiremeyiz. Bu tür aktiviteler bize çok büyük memnuniyet veriyor. Biz başkanımızdan çok memnunuz Allah ondan razı olsun. Bundan sonrada inşallah şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatlatacak aktiviteler ve geziler düzenlenir.” dedi.Aksaray Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ise, “Şehit aileleri ve gazilerimiz ile şahsım adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız verdiği sözlerde duruyor. Genç, dinamik ve enerjik bir başkandır. Bizler için düzenlediği kültür gezilerine devam etmesini diliyoruz.” diye konuştu.

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