Aksaray Belediyesi'ne restorasyonu yapılan evler için ödül

AKŞEHİR Belediyesi’nin hayata geçirdiği 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamındaki tarihi evlerin restorasyonu, Plant Dergisi tarafından sektörünün en prestijli ödülü olan Plant Ödülü’ne layık görüldü.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ödüllendirmede, 138 proje incelenmiş, 24 proje koşullara uymadığı için elenirken 114 proje değerlendirmeye alınarak 51 proje ödül kazandı.

Akşehir Belediyesi' de 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında tarihi evlerin restorasyonuyla ödüle layık görüldü.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında yaptığımız restorasyon çalışmaları; Plant Ödülü’ne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehir’imizde yaptığımız bu çalışmaların bir çok kez ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Akşehir’imizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yaptığımız bu çalışmalarla; hem tarihi mimarimizi ayakta tutuyor, hem de bu tarihi evlerde oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkân sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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