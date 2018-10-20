Aksaray Belediyesi'nden kişisel gelişim konferansı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY Belediyesi ev sahipliğinde Aksaray’a gelen Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ‘Başarıya Gülümse’ konferansı verdi.



Aksaray Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa yoğun katılım oldu. Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, hedef ve hayallere ulaşmanın anahtarını anlattı. Dinleyicilerine önerilerde bulundu. Mutlu ve huzurlu bir yuva kurmanın püf noktalarını, bilinçli bir aile, çocuk yetişmenin yolları kısa kısa anlattı. “Anne-baba ve eğitimciler ilk önce kendileri okuyup çocuğa örnek olmalılar” diyen Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, “Çocuklarımızın dersleri ve okulu ile ilgilendiğimiz kadar onların ahlak ve vicdan, terbiye, kimlik, karakter, kültür, örf, adet ve inancıyla da ilgilenmemiz gerekir. Dinimizden, kültürel değerlerimizden, örf ve adetlerimizden giderek uzaklaşıyoruz. Öz benliğimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Çocuklarımızla oturup konuşalım, dertleşelim, sohbet edelim, değerlerimizi anlatalım” diye konuştu.

Konferansına günümüz hayatta ihmal ettiğimiz ve bize normal gelen davranışları kendisi bizzat uygulayarak anlatan Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, “Aileler çocuklarına, ‘Ne olursa olsun bir üniversite kazan oğlum-kızım’ diyorlar. Bu öncelik olmamalı. Tabi ki kazanmalı ama öncelikle ahlaklı, onurlu, kişilikli bir birey olmalarını gözden kaçırıyoruz” dedi. Teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Sıtkı Aslanhan, kitap okumanın faydalarını anlattı. Önce anne ve baları uyardı. Ardından gençlere tavsiyelerde bulundu. Hedef ve hayallere ulaşmanın yollarını anlattı. Konferansın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya, konferansta önemli bilgiler veren Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’a günün anısına tablo hediye etti. Yazar, daha sonra kitaplarını okuyucular için imzaladı.

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