Aksaray Belediye Başkanından, seçmenlere teşekkür

AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yapılan seçimlerle ilgili , ''24 Haziran seçiminde milletimiz iradesini ortaya koymuştur. Şehrimizde yaşayan hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni tazelemiş ve yüzde 76 gibi oranla güçlü bir destek vermiştir. Cumhur İttifakına oy veren, herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.24 Haziran tarihinde millet olarak sandık başına gidererek herkesin tercihini kullandığını söyleyen Başkan Yazgı, “Bu seçim, ortaya koyduğumuz hedeflere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmamıza vesile olacaktır. O yüzden 24 Haziran tarihi Türkiye’nin dönüm noktasının tarihidir”diye konuştu.Milletin yine istikrardan yana tercihini kullandığını ifade eden Yazgı, ''Gerçekleşen seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın desteğini alarak birinci turda zaferle çıkmasını bilmiştir. Ülkemiz, bu seçimlerde dünyaya demokrasi dersi vermiş. Milletin iradesinin nasıl tecelli ettiği tüm dünya izlemiştir. Seçimlerde ülkemizin önüne geçmek isteyenler bir kez daha emellerine ulaşamamış, yenilmişledir. Ülkemizde seçim en çok mazlum İslami Coğrafyasında sevinçle karşılanmıştır. Aksaray’ımız seçimlerde Cumhurbaşkanımıza olan güveni sandıkta yansıtmıştır. %76 gibi bir oranla güçlü bir destek vermiştir. Ben şahsım adına sandık başına gidip oy kullanan tüm Aksaray halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıktan milletin iradesi çıkmıştır” dedi.