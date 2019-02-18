Aksaray Belediye Başkanı, öğrencilerle bir araya geldi

AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Zinciriye Medresesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

'OkumuSanatı' konulu istişare toplantısına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı da katıldı. Belediye Başkanı Yazgı, ''Bu faaliyetlerin özünde; gönüllü öğretmen, öğrenciler ve okul müdürlerimiz var. Onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayatımızın nasıl geçeceği hangi rollerin bizi beklediği çalışmalarımıza ve tutumlarımıza bağlı. Dolayısıyla bu yaşlarda kendi yapabileceklerimizi belirlersek hayata daha iyi hazırlanabiliriz. Okuyan kültürlü insanların ülkemiz ve dünyamız için çok önemli rolleri vardır” diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×