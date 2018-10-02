Aksaray Belediye Başkanı'ndan, CNN TÜRK'e ziyaret

AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, CNN Türk Genel Yayın Koordinatör Murat Yancı'yı ziyaret etti.

Aksaray’ın tarihi ve kültürel değerlerini televizyon kanallarında anlatmak üzere İstanbul’a giden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, CNN Türk Genel Yayın Koordinatörü Murat Yancı’yı ziyaret etti. Başkan Yazgı, Aksaray’ın her anlamda tanıtılmasına destek veren CNN Türk Genel Yayın Koordinatörü Murat Yancı’ya teşekkür etti. Aksaray’ı CNN Türk ekranlarında görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×