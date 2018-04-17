AKS'de 'Köy Enstitüleri' sergisi

ANTALYA, () - 'DÜŞÜNEN Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)' sergisi 21 Nisan'dan Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) ziyaret açılıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve ATSO Eğitim, Araştırma, Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, AKS'nin yeni sergisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim, kültür ve aydınlanma tarihinde önemli bir yer tutan 'Köy Enstitüleri' temasıyla açılacağını kaydetti. Başkan Çetin, 'Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)' serginin Köy Enstitülerini genel olarak irdelerken Antalya Aksu Köy Enstitüsü'nün özel olarak mercek altına alacak" dedi.

21 KÖY ENSTİTÜSÜ KURULDU

Başkan Davut Çetin sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Genç Türkiye Cumhuriyeti 1930'larda, 40 bin köyün 31 bininde okulun olmadığı, erkeklerin yüzde 76, kadınların yüzde 92'sinin okuma yazma bilmediği bir ortamda müthiş bir eğitim seferberliğine girişti. Bu seferberliğin en büyük ayağı köy enstitüleriydi. 1940-1954 yılları arasında ülkenin dört bir yanında 21 köy enstitüsü kuruldu. Köylerden toplanan çocuklar bu okullarda "iş için eğitim-iş içinde eğitim" prensibiyle eğitildi ve öğretmen olarak köylere gönderildi. Duvarcılıktan dokumacılığa, arıcılıktan balıkçılığa, fizikten edebiyata, müziğe, resme, tiyatroya, pek çok konuda bilgi sahibi olan bu öğretmenler ülkenin her yerinde genç Cumhuriyet'in yeni insanını yetiştirmek için çalıştı."

AKSU KÖY ENSTİTÜSÜ FOTOĞRAFLARLA MERCEK ALTINDA

Davut Çetin, seferberlik sürecinin dış ve iç baskılarla 1946'dan itibaren yavaşladığını, 1954 yılında ise enstitülerin kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürülmesiyle sona erdiğini vurguladı.

'Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri 1940 - 1954' sergisinin bu süreci arşiv belgeler, fotoğraflar, kişisel eşyalar ve tanıklıklarla anlattığına işaret eden Davut Çetin, "Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı işbirliğiyle, Ekrem Işın küratörlüğünde hazırlanan sergide Aksu Köy Enstitüsü'ne geniş yer veriliyor.

Antalya'nın toplumsal hafızasında silinmez izler bırakan Aksu Köy Enstitüsü'nün tanıklıklar ve fotoğraflarla mercek altına alındığı sergiye özel koleksiyonlar ve Antalya İl Milli Eğitim Tarihi Müzesi'nden seçilen dönem eserleri de eşlik ediyor" diye konuştu.

Davut Çetin, tüm dünyaya örnek gösterilen ve Türkiye'nin gelişiminde büyük pay sahibi olan köy enstitülerinin hikâyesini gözlemlemek isteyen herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

'TONGUÇ'LA TAŞ TAŞIMAK' PANELİ

Serginin açılacağı 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 15.00'da konunun farklı boyutlarıyla tartışılacağı bir panel düzenlenecek. 'Tonguç'la Taş Taşımak' başlığı altında düzenlenecek panele sergi küratörü Ekrem Işın, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Müdürü Metin Kansu, gazeteci - yazar Işık Kansu, Aksu Köy Enstitüsü 1944 mezunu, eğitimci- yazar Pakize Türkoğlu ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı öğretmen - rehber - yazar Yavuz Ali Sakarya konuşmacı olarak katılacak.

SERGİ 5 AĞUSTOS'A KADAR AÇIK

AK'de 21 Nisan'da açılacak 'Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)' sergisi 5 Ağustos 2018 tarihine kadar açık kalacak.

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