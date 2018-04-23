Akpınar makamını küçük başkana bıraktı

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını Fevzipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Ece Akyazı'ya bıraktı. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için farklı ülkelerden gelen 'dünya çocukları' da ziyarete eşlik etti.

Fevzipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi, küçük başkan Elif Ece Akyazı, Başkan Akpınar, başkan yardımcıları ve bürokratlardan, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla sohbet etti. Çok büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Akyazı, "Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı, sonsuza kadar yaşatacağız. O'na layık çocuklar ve gençler olarak Cumhuriyetimizi koruyacağımıza söz veriyoruz" dedi. Karşıyaka Belediyesi'nin çocuklara yönelik hizmetleri için de teşekkür etti. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için ilçeye gelen yabancı çocuklar da heyecan yaşadı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bugün makam Elif Ece'nin ve dünya çocuklarının. Koltuklarımız da üzerinde yaşadığımız dünya da aslında sadece bugün değil, her gün zaten onların. Bunun bilinciyle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünya çocukları için daha güzel ve barış dolu bir dünya temenni ediyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Bize bu bayramı hediye eden Ulu Önderimiz Atatürk'e minnet ve şükran borçluyuz" dedi.

Makamdaki törenin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

İZMİR, ()

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