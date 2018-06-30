AKMEK kurslarına yoğun ilgi

AKSARAY Belediyesi bünyesinde hizmet veren AKMEK yaz kursları yoğun ilgiyle karşılaştı.

Aksaray Belediye Meslek Edindirme Kursu (AKMEK) yaz kursları için 4 farklı merkezde kursiyerlerine eğitim veriyor. Yaz kursları için açılan 30’un üzerindeki farklı branşlara bin 305 kursiyer kayıt yaptırdı. AKMEK merkez binası ile birlikte Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde, Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkez ve Kültürpark spor salonunda gerçekleşen farklı branşlardaki kurslar 7-14 ve 15 yaş üzeri çocuklar ve kadınlar katılıyor. Çocuklar için eğitimden spora, kültürden sanata hazırladığı kurslarda öğrencilerin fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini hedefliyor. AKMEK, yaz boyunca yağlı boyama, resim, takı tasarım, kara kalem, kağıt telkari, kokulu sabun, çakıltaşı, step, aerobik, fitnes ve dini değerler eğitimi gibi çocukların ilgi gösterecekleri pekçok branşta eğitim hizmeti veriyor.

AKMEK’te açılan kurslar, kadınların kişisel gelişimine fayda sağlarken, meslek sahibi olmak isteyen kadınlara da mesleki beceriler kazandırıyor. El işi başta olmak üzere kadınlara yönelik açılan farklı branştaki kursların tamamı kayıt döneminin başlamasıyla birlikte kısa sürede doldu.

4 ayrı noktada açılan yaz kursları sabah ve öğle olmak üzere iki grupta veriliyor.

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