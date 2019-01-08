AKM'de 'Rona Şarkıları' konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), müzikseverleri 'Rona Şarkıları' konserinde buluşturacak.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 11 Ocak Cuma günü saat 20.30'da gerçekleşecek konserde orkestrayı İzmir Devlet Opera ve Balesi şefi Tolga Taviş yönetecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) solist sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ile İstanbul DOB'un koro sanatçısı mezzosoprano Zeynep Halvaş solist olarak sahneye çıkacak.

Konserde, piyano ve orkestra eşliğinde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in müzisyen-şair Bertan Rona'nın şiirleri üzerine bestelediği, içerisinde 8 şarkı yer aldığı 'Rona Şarkıları' adı eser Antalya'da ilk kez seslendirilecek. Konserin ikinci yarısında Felix Mendelssohn'un 'Fingal Mağarası Uvertürü', ardından da piyanist Gökhan Aybulus'un solist olarak katılımıyla besteci Sergey Rahmaninov'un 'Çeşitlemeler' isimli eseri yorumlanacak.

Konserin biletleri AKM gişesi ile 'www.biletinial.com'da satışa çıkarıldı.

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