AKM'de piyano keyfi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konserler dizisinin konuğu bu kez piyanist Can Okan oldu.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konsere piyano severler ilgi gösterdi, salonda oturacak koltuk kalmadı. Genç piyanist ve orkestra şefi Can Okan'ın solist sanatçı olarak sahneye çıktığı konserde, 1891-1953 yılları arasında yaşamış olan besteci Sergey Prokofiev'in '5. Piyano Konçertosu'ndan bölümler seslendirildi.

Can Okan'ın piyanosuna Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü ve orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yönettiği orkestra eşlik etti. Çiçekle teşekkür edilen Okan, sahneden alkış yağmuru altında ayrıldı.

Konserin ikinci bölümünde ise ADSO, besteci Johannes Brahms'ın '4. Senfoni'sini yorumladı.

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