Akkuyu NGS bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik çevre bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye meclis salonunda muhtarların yer aldığı toplantıda konuşan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü başmühendislerinden Ahmet Yaşar Yoldaş, Akkuyu NGS'nin tamamlanması ile Mersin ve Antalya arasında 211 kilometrelik yüksek gerilim hattı kurulacağını söyledi. Hattın geçtiği bölgelerde istimlak çalışmaları sonucunda hak sahiplerine ödeme yapılacağını kaydeden Yoldaş, "211 kilometrelik hattın ekonomik ömrü 30 yıl olarak planlanmaktadır. Hatla Mersin ve Antalya başta olmak üzere, bölgenin kesintisiz, kaliteli ve güvenilir olarak elektrik ihtiyacına katkı sağlanacaktır" dedi.

Çevre Mühendisi Çağrı Çamurtaş ise hattın 2 yılda bitirilmesinin planlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hattın kaplama alanı, Mersin'in Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar ilçeleri ile Antalya'nın Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerini kapsıyor. Hattın elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte, günlük hayatımızda kullandığımız elektrikli ev aletlerinin yaptığı manyetik alan şiddetlerinin bile enerji iletim hatlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir."



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