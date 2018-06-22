Akkuş Argan Yaylası turizme açılıyor

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), () - ORDU Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçe sınırına 3 kilometre uzaklıkta olan ve bin 650 rakımı bulunan Argan Yaylası’nı turizme kazandırmak için çalışmalara başladı.

Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan ve 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi seçilen Argan Yaylası’nın bozulmamış doğal yapısıyla görülmeye değer yaylalar arasında yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bakanlıkla koordineli yürütülen çalışmaların ilk etabına, yapılan ihaleyle birlikte mayıs ayında başlanırken, 270 hektarlık alanın halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni planı ile nazım imar ve uygulama imar planlarının hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, "Argan Yaylamızda yapılan çalışmalar ile turizme yeni bir alan kazandırmayı planlıyoruz. Yaylamız, 1650 rakıma sahip ve yılın dört ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor. Yapılan çalışmalara 200 bin TL ödenek gönderildi. Bakanlığımızla ortak yürütülen çalışmalar ile Akkuş ilçemiz değerlenecek ve turizm faaliyetleri ivme yakalayacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında yapılan çalışmalarla Akkuş ve çevresinde alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

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