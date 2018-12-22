Akkışla entegre hastanesinin röntgen ünitesi hizmete açıldı

KAYSERİ, () - AKKIŞLA İlçe Entegre Hastanesine hayırsever İzzet Aldemir tarafından kurulan röntgen ünitesi törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç ve sağlık çalışanları katıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptığı konuşmada " Bugün Akkışla Sağlık Merkezinin İlçe Entegre Hastanesi statüsüne yükseltilmesi ve Hayırsever İzzet Aldemir tarafından yaptırılan röntgen ünitesinin açılışı için buradayız. Buradaki Sağlık Merkezinin Entegre E3 Hastane statüsü kazanmasıyla birlikte röntgen ünitesi, laboratuvar ünitesi, diş poliklinikleri ve 5 yataklı acil servisimiz hizmet vermeye başladı. Yeni yapılan Röntgen Ünitesi ile daha önce röntgen çekimi için Sarıoğlan İlçesine sevk edilen hastalar artık burada bu hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca; Akkışla’mızda kanser taramaları, okullarımızda flor vernik diş taramaları, işitme taramaları ve okul aşıları, evlilik öncesi danışmanlık için kan alımı, gebe bilgilendirme ve danışmanlık eğitimleri, obezite ile mücadele kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmetleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerini de vermekteyiz." dedi.

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