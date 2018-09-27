Akıncılar Kapalı Semt Pazarı açıldı

YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Akıncılar Kapalı Semt Pazarı'nın açılışını yaptı. Çelikcan, ilçede ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.Akıncılar Kapalı Semt Pazarı'nın açılış programına Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, meclis üyeleri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çelikcan, göreve geldiklerinde hizmet binası haricinde başka bir şeyi olmayan işçisinin parasını ödeyemeyen Yüreğir Belediyesi'nin onlarca kalıcı eserlere kavuştuğunu belirtti. Çelikcan, "İşçimizin ve esnafımızın parası günü gününe ödeniyor. Belediyemizi borç batağından kurtarıp Türkiye'deki ender borçsuz belediyelerden biri haline getirdik. Yapılan hizmetler vatandaşımıza hayırlar getirsin. Rabbim bize güç kuvvet versin sizlere daha iyilerini yapalım. Açılışını yaptığımız 4. kapalı semt pazarımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun" dedi.

HİZMET BİZLERİ MOTİVE EDİYOR

Vatandaşa hizmetin kendilerini daha fazla motive ettiğine dikkat çeken Çelikcan şunları söyledi:

"Açılışını yaptığımız kapalı semt pazarımızın yeri mezbelelikti. Yapılan düzenlemeyle burayı halkımıza kazandırdık. Yüreğir dördüncü kapalı semt pazarına kavuştu. Daha öncede Serinevler, PTT Evleri ve Atakent mahallelerimize kapalı semt pazarını tamamlayıp hizmete açmıştık. Akıncılar mahallemizin yanı sıra Yavuzlar, Sinanpaşa ve Sarıçam mahallelerimizde faydalanacaktır. Yeni yerler buldukça yeni semt pazarları yaparak vatandaşlarımızı yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise yağmurdan ve çamurdan kurtaracağız. Semt pazarlarının olmadığı günlerde ise vatandaşlarımız buraları çok amaçlı olarak kullanabileceklerdir."

ADANA AK BELEDİYECİLİKLE TANIŞMALI

İlçe belediyesi olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çelikcan "Adana'yı bir an önce "AK Belediyecilik" ile tanıştırmamız şarttır. Bugüne kadar Adana'nın en büyük kültür merkezi, 24 çok amaçlı taziye ve mahalle evi, 20 tane spor kompleksi, 644 adet konut, bilim merkezi, Adana'da ilk olan 2 adet kına konağı, 2 adet kapalı yüzme havuzu, Adana'da ilk olan ve 130 bin metrekare alan üzerine yapılan 'Millet Bahçesi' gibi bir çok hizmeti hayata geçirdik. Bir ilçe belediyesi olarak bu kadar çok hizmet üretebiliyorsak büyükşehir belediyesi olsa neler, neler yaparız. O yüzden Adana'nın bir an önce Ak Belediyecilik ile tanışması şarttır."

FOTOĞRAFLI

