'Akıllı Uğraşlar Projesi' ile 400 bağımlıya ulaşıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de yürütülen 'Akıllı Uğraşlar Projesi' sona erdi. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören 400 madde bağımlısı; proje ile sportif faaliyetlerde bulunma, gezi etkinliklerine katılma ve çeşitli kurslara katılma fırsatı buldu.

Kalkınma Bakanlığı'nın Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen projenin kapanış töreni AMATEM'de düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan ve İl sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı başta olmak üzere; projeye katkı sağlayan kurumların temsilcileri, merkezde görevli personeller ve tedavi gören hastalar katıldı.

Projenin önemini vurgulayan Dr. Bahçacı, "Bizi diğer illerden ve tedavi yöntemlerinden farklı kılan, yaşam perspektif modelini benimsemiş olmamızdır. Birçok AMATEM'de ve tedavi merkezlerinde öncelikle ilaç tedavisi, arkasından sosyal terapi dediğimiz meşguliyet terapileri gerçekleşiyor ama burada hayatın içinden olan işlere başlanıyor. Adeta ilaç aldıktan sonra uyumaya bile vakit bırakmadan çalışmaya sevk ediliyor. Bu çalışmalar sadece burada kalmıyor. Buradaki kazanımlar dışarıda yeni mesleklere yeni iş imkanlarına açılıyor. Bu proje ve bu çalışmalar daha hızlı daha etkili bir şekilde devam edecek" dedi.

Tedavi gören 400 madde bağımlısının sportif faaliyetler, çeşitli kurslar ve gezi faaliyetlerine katılmasına imkan sağlayan projenin kapanış töreni, voleybol turnuvasının final maçı ile sona erdi. Her iki takımın oyuncularına madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.



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