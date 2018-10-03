Akıllı köpekler, polisle birlikte görev yapıyor

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yetiştirilen 2 köpek polisle birlikte göreve çıkıyor.

Tut İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Karaoğlan, personelimiz tarafından yetiştirilen, Polis Memuru Buğra Cengizler ‘in ilgilendiği Alman Kurdu Lusi, polisin gece gündüz yanında ve birlikte göreve çıktığını belirtti.Tut İlçe Emniyet Müdürü Karaoğlan:” İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız aralıksız sürmekte. Çalışmalarımızda destek amaçlı uygulama noktalarında köpek kullanıyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyemizde ayrıca bir tane de Safkan Sivas Kangalı köpeğimiz mevcut. Dosta güven, düşmana korku salan eğitimli köpeklerimiz yol uygulama alanında da kullanılıyor. Köpeklerle ilgilenen personelimize de teşekkür ediyorum.”

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