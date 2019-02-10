Akıllı kavşak uygulaması başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 14 kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi, 7 kavşakta koordineli yeşil dalga uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan fizibilite çalışmaları sonucu trafik yoğunluğu tespit edilen 14 kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ile 7 kavşakta trafik akışkanlığını sağlamak amacıyla koordineli yeşil dalga uygulaması başlatıldı. Sürücüler, şehir içinde cezaevi, Şuhut ve Ataköy kavşaklarında 60 km hızla, çevre yolunda ise Yeni Otogar kavşağı, Battalgazi Kavşağı TOKİ ve Gümüşkent kavşakları arasında 80 km hızla giderse yeşil dalga sisteminden yararlanabilecek.

Dinamik kavşak kontrol sisteminin kavşaklardaki araç yoğunluğunu kameralar aracılığı ile hesaplayarak, yoğun yönler için daha uzun yeşil ışık süresi uygulayarak, trafikteki bekleme sürelerini azaltması hedefleniyor. Uygulanan değişken sinyal süreleri sayesinde benzin tasarrufu sağlanıp doğaya salınan karbonmonoksit miktarının azaltılması planlanıyor.

Kurulumlarının tamamlanmasından bu yana geçen süreçte Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ve koordineli yeşil dalga uygulanan kavşaklardaki bekleme sürelerinde ortalama yüzde 18 iyileşme, bekleme sürelerindeki bu iyileşme sayesinde aylık ortalama 7 bin litre yakıt tasarrufuyla 11 ton daha az karbon salınımı sağlandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI