"Akıllı Kart" kullanan öğrencilerin biletlerine indirim

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile belediye otobüslerinde “Akıllı Kart” kullanan öğrencilerin ücretlerini 1,75 liradan 1,50 TL’ye düşürdüklerini açıkladı.

Başkan Bahçeci, Kırşehir’de otobüs kullanan öğrenciler için 1 Ocak’tan itibaren otobüslerde öğrenci taşıma ücreti 1,5 TL olarak belirlediklerini açıkladı ve “İlk kart alımlarında alınan 10 liralık ücreti de kaldırdık. İnşallah otobüsü 1,5 TL’ye kullanım sağlayacak öğrenciler kardeşlerimiz” dedi.

2009 yılının ilk müjdesini öğrencilere vermek istediklerini belirten Bahçeci, "Kırşehir’de toplu taşıma araçlarını en çok kullanan öğrencilere 1 Ocak itibari ile biniş ücretleri 1.50 TL olarak uygulanacak, ilk kart ücreti de alınmayacak. Kırşehir Belediyesi olarak her zaman yeniliklere, güzelliklere, kolaylıklara öncü olduk. Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onları mutlu ve huzurlu edecek her projenin altına imzamızı atarız diye yola çıkmıştık. Bu noktada da adımları atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak için Akıllı Kent Kırşehir Projesi kapsamında bu hizmetlerin Kırşehir’e yakıştığını ve daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Bu hizmeti öğrenci kardeşlerimize sunmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Akıllı Kent Kırşehir Projesi kapsamında sunmuş olduğumuz Akıllı Kart kullanımını 1.50 TL’ye Akıllı kartların da ilk kart alımında ise ücretsiz kart hizmetinin öğrencilerimize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güle güle kullansınlar” ifadelerini kullandı

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