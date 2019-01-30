Akılcı ilaç kullanımı hakkında vatandaşlar uyarıldı

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde vatandaşlar akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Akılcı olmayan ilaç kullanımının olumsuz sonuçları, bireyden topluma, toplumdan çevreye ve gelecek nesillere kadar geniş bir yelpazede etkilediğini belirten ve buna engel olabilmek için Gülhan Zeybek tarafından ilaçların doğru kullanılması, doğru saklanması ve çevreye zarar vermeden uygun bir şekilde toplanması için eğitimler veriyor. Eczacı Gülhan Zeybek, Kızılağaç, Kışlacık, Balkaya, Aksicim, Çavuşköy ve Kömürköy’ü ziyaret ederek vatandaşları köy kahvesinde, akılcı olmayan ilaç kullanımının halk sağlığı, çevre sağlığı, ekonomik açıdan olumsuz sonuçlarını ve bu konuda neler yapabileceğini halk ile paylaştı. Eczacı Zeybek, “Sağlığımıza sahip çıkmalı kıymetini bilmeliyiz. Bugün dur demezsek yarın çok geç olabilir.

Değerli köy muhtarlarımız ve eşlerine kıymetli köy halkına katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.