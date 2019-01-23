Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması yapılacak

BORNOVA Belediyesi’nin düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması başvuruları 4 Şubat mesai bitimine kadar yapılabilecek. 5.,6. ve 7. sınıflar arasında yapılacak olan yarışma, 23 Şubat Cumartesi günü Bornova Büyük Park içinde bulunan Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek.

Zeka oyunlarına yönelik ilginin artırılması, öğrencilerin bilişsel gelişimine ve akademik başarılarına katkı sağlanması, çocuklarımızın düşünen, üreten bireyler olabilmeleri ve analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları amacıyla düzenlenlenen ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 4 Şubat 2019. Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler Bornova Belediyesi’nin 999 29 29 numaralı hattından dahili 4400-4402’yi arayabilir. Başvurular ise Bornova Belediyesi’nin http://www.bornova.bel.tr adresinden bireysel olarak yapılacak. Yarışmada her öğrenciye katılım belgesi verilirken, her sınıf düzeyinde birinciye 250 TL, ikinciye 150 TL, üçüncü olana ise 100TL hediye edilecek.

İZMİR, ()

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