Akıl ve Zeka Oyunları etkinliği Çocuk Kulübü’nde devam ediyor

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında 10-11 yaş arası öğrencilere yönelik Akıl ve Zekâ Oyunları etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, yarıyıl tatilinde de üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu hafta 2008-2009 doğumlu Çocuk Kulübü üyelerine yönelik olarak düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi. Çocuklar, uzman görevliler eşliğinde Hızlı Bardaklar, Skippity ve Keva Connect isimli oyunları önce öğrenip daha sonra oynayarak keyifli vakit geçirdiler. Hem eğlenen hem yeni arkadaşlıklar kurup hem de bilişsel yeteneklerini geliştiren öğrenciler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Akıl ve Zeka Oyunları etkinliğini Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da ziyaret ederek çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların zihinsel gelişimini oyun oynayarak hızlandırmayı hedefleyen ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü bünyesinde öğrencilerin istifadesine sunulan Akıl ve Zekâ Oyunları arasında, 5-9 yaş arası çocuklar içinSkippity, Surakarta, Bihar, Shapy, Meta Forms, Hızlı Bardaklar, Hedef, Pattern Play, Halli Gali, Şeklini Bul, 9 yaş üzeri çocuklara yönelik ise Abalone, Katamino, Qbitz Extreme, Rush Hour, Reversi, Pathagon Clasic, Paradux, Quarto Clasic, Go Lux, Quixo, Pylos, Mangala, Quridor, Four Square, Pivit, Trappex, Path Words, Knight Moves, Kulami, One Up ve Pentago gibi oyunlar bulunuyor.