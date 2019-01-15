Akıl oyunları ile kendilerini geliştirecekler

DENİZLİ'de Sanayi Odası'nın desteği ve iş insanlarının katkılarıyla Orhan Abalıoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne akıl oyunları sınıfı yapıldı. Öğrenciler, akıl oyunları sınıfında go, reversi ve dokuz taş gibi oyunları oynayarak, kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler.

Denizli'de bulunan meslek liselerine çeşitli yollarla destek veren Denizli Sanayi Odası, Orhan Abalıoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne Denizli'de bir ilk olarak akıl oyunları sınıfı yaptırdı. Oda koordinatörlüğünde ve Denizlili iş insanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen akıl oyunları sınıfının açılışı Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Sanayi Odası yönetimi ve hayırsever iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Okul öğretmenlerinden Funda Kaya, akıl oyunları sınıfının özellikle dengi okullarda benzerine az rastlanır bir öğrenme ve öğretme ortamı olduğunu belirtip, öğrencilerin öğrenim hayatında ciddi fark yarattığını söyledi. Sınıf içerisindeki malzemelerin Denizlili sanayicilerin ürünlerinden seçilerek imece usulüyle bir araya getirildiği sınıfta öğrenciler, go, reversi, dokuz taş gibi akıl oyunlarını arkadaşları ile birlikte oynama şansı elde ediyorlar.

Denizli Sanayi Odası tarafından meslek liseleri ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu da "Denizlili sanayiciler için meslek liseleri her zaman gündemin üst sıralarında olmuştur. Bu nedenle oda olarak meslek liseleri bizim de üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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