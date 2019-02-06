AKİB’in ocak ayı ihracatı 1 milyar 182 milyon dolar

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de bulunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birliğin 2019 yılı ocak ayı ihracatının 1 milyar 182 milyon dolara yükselerek, geçen yıl anı döneme oranla yüzde 13 oranında bir artış gösterdiğini söyledi.

AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, 2019 yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "İhracat ülkemizi zenginleştirecek tek ve ana yoldur. İhracattaki hedeflerimizin gerçekleşmesi için gerekli olan şey ise inançtır. 2018 yılında gösterdiğimiz başarıdan aldığımız güç ve inançla, 2019 yılının bundan sonraki aylarında büyük artış rakamlarına imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Ateş, AKİB’in 2019 yılı Ocak ayında 1 milyar 182 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 36, demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörü yüzde 23,4, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 22, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 18 ve tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise yüzde 5 oranında artış gösterdi. Geçen sene Ocak ayına oranla yüzde 13 oranında bir artış olduğu görülmektedir" dedi.

Ateş, AKİB’in ihracatını ülkeler bazında, 2019 yılının ıcak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin; İspanya, İtalya, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan olduğunu, özellikle Nijerya’ya yüzde 812, Lübnan’a yüzde 206, İtalya’ya yüzde 175 ve Fas’a ise yüzde 173’lük ihracat artışın yaşandığını dile getirdi.

AKİB’in 2019 yılı Ocak ayında, 1 milyar 182 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde 4’ncü büyük genel sekreterlik konumuna yükseldiğini kaydeden Ateş, şunları söyledi:

"2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının Ocak ayına göre ülke olarak yüzde 5,9 oranında daha fazla ihracat yaptık. AKİB gösterdiği yüksek performans ile Ocak ayında Türkiye geneli ihracatta yakalanan 13 milyar 171 milyon dolarlık ihracatta yüzde 9,2’lik pay sahibi oldu. Görünen o ki, ihracat dünyasında AKİB 2019 yılının en çok gurur duyulan birliği olacak"

Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Ateş, 2019 yılının Ocak ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10’ncü, Adana’nın 12’nci, Kayseri’nin 13’, Mersin’in 14 ve Karaman’ın 34’ncü sırada olduğunu sözlerine ekledi.

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