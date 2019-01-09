AKİB, yaş meyve ve sebze ihracatında liderliğini korudu

MERSİN, () MERSİN’deki Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, 2018’de 1,11 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 48 pay ile Türkiye yaş meyve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birlik oldu.

2018 yılında yaş meyve ve sebze ihracatının artışa geçmesinden son derece memnun olduğunu belirten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, başarının mimarı olan alt grubun, miktarda yüzde 21, değerde ise yüzde 5 oranında artış göstererek ihracatı 893,6 milyon dolara yükselen narenciye grubu olduğunu söyledi. 2018 yılında taze meyve ihracatı, miktarda yüzde 16 değerde ise yüzde 4’lük artışla 825,5 milyon dolar olduğunu ifade eden Başkan Sin, taze sebze ihracatı ise miktarda yüzde 3, değerde yüzde 5’lik bir artışla 593,28 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Üretim metotları ve teknolojilerini insan ve çevre sağlığı odaklı yaparak ürün kalitesini artırdıklarını kaydeden Sin, 2018 yılında en çok ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin limon, mandalina, domates, kiraz, vişne, ve portakal olduğu, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna olduğunun bilgisini verdi. 2018 yılının şampiyonu limon ihracatında 332,84 milyon dolar döviz getirisi sağlandığına dikkat çekti.

Türkiye’deki çiftçilerin bin bir emekle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerini hak ettiği fiyata satabilmek, Türk yaş meyve sebzesini dünyaya tanıtmak amacıyla sektörün önde gelen fuarlarını karış karış dolaştıklarını vurgulayan Sin, "AKİB olarak şubat ayında Fruit Logistica Fuarı’na, eylül ayında ise Asia Fruit Logistica ve World Food Moscow fuarlarına milli katılımı başarı ile gerçekleştirdik. Ekim ayında WOP Dubai ve Fruit Attraction fuarlarında dünyanın dört bir yanından gelen sektör aktörleriyle bir araya gelerek sektörün nabzını tuttuk. Kasım ayında Pekin’de gerçekleştirilen China FVF Fuarına info stant ile katıldık" dedi.

Sektörün milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını işaret eden Sin, "Yaş meyve ve sebze sektörünü sadece rakamlar bazında değerlendirmemek gerekir. Sosyo-ekonomik boyutu çok yüksek olan sektörümüz, ülkenin istihdam yükünü omuzlamakta, milyonlarca insana iş imkânı sağlamaktadır" dedi.

Sin, ayrıca 2018 yılında AKİB’in yaş meyve sebzede 1,11 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 48’lik pay ile Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan Birlik olmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirterek bu başarıda payı olan tüm ihracatçılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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