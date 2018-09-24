Akhisar Ovasındaki binlerce dönüm arazi modern sulamaya açılacak

DEVLET Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 2019 yılı yazında Akhisar Ovası'ndaki binlerce dönüm arazinin modern sulamaya açmayı planladıklarını söyleyip "Gölmarmara - Gördes Sol Sahil Sulamasında 154 bin metrelik boru imalatının 132 bin metresi yapıldı.1077 sanat yapısından da 465'i tamamlandı. Kalan kısımların yılsonuna kadar bitirilmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren 50 bin 400 dekar araziyi sulayacak projeyi devreye sokacağız" dedi.

Gördes ve Gölmarmara ilçelerindeki şantiyeleri ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, çalışmaları denetledi. 2019 için Manisalı üreticilere güzel haberler verdi. Eker'in ilk durağı, 2014 yılında tamamlanan ve 4 bin 230 dekar araziye can suyu veren Doğanpınar Göleti oldu. Gölet ve sulama şebekesinde incelemelerde bulunan Eker, üreticinin de sorunlarını dinledi. Bölge çiftçisinin projeden oldukça memnun olduğunu kaydeden Eker, zaman zaman bazı hatlarda lokal problemler yaşandığını söyledi. Eker, "Proje bölgenin hem sosyal hem de kültürel dokusuna önemli katkı sağlamış durumda. Gördes'te sulama projelerimizin etkin olarak çalıştığı bölgelerden kentlere göç, artık olmuyor. Çünkü üreticimiz ektiğinin karşılığı alabiliyor. Fakat bazı yerlerde elbette zaman zaman patlaklar, kaçaklar oluşabiliyor. En kısa sürede bunların tamir edilip sistemin sorunsuz çalıştırılması gerekir" dedi

Sulama şebekelerindeki çalışmaların tarlalarda ürün olması nedeniyle yaz aylarında yeteri kadar yapılamadığını kaydeden Eker, sıkıntıların yeni yıla kadar çözüleceğini ve önümüzdeki sezon sistemin sorunsuz olarak çalıştırılacağını söyledi. Eker'in ikinci durağı ise Gördes Karayağcı Barajı oldu. 1 milyon metreküp su depolayarak 2 bin dekar araziyi sulaması planlanan barajın inşa çalışmalarını inceleyen Eker, "Çalışmalar planladığımız gibi devam ediyor. Kış bastırana kadar projede önemli mesafe kat ederek, 2019 yılı sonunda baraj inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra 50 bin 400 dekar arazi borulu, basınçlı sistemle sulayacak Gölmarmara-Gördes Sol Sahil Sulaması şantiyesini de ziyaret eden Eker, projenin yüzde 85'inin tamamlandığını, kalan kısmının ise yılbaşına kadar bitirileceğini ifade etti. 2019 yazında Gördes Barajı'ndan Akhisar ve Gölmarmara ovasına su vereceğiz diyen Eker, "Gölmarmara-Gördes Sol Sahil Sulamasında 154 bin metrelik boru imalatının 132 bin metresi yapıldı.1077 sanat yapısından da 465'i tamamlandı. Kalan kısımların yılsonuna kadar bitirilmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren 50 bin 400 dekar araziyi sulayacak projeyi devreye sokacağız" diye konuştu Eker, projenin 2018 rakamlarıyla dekar başına 492 lira gelir artışı sağlayacağını belirtti. Üreticilerin her yıl ortalama 26 milyon 845 bin lira daha fazla kazanacağını söyledi.

DSİ 2. Bölge Müdürü'nün son durağı ise Gölmarmara Baraj Gölü oldu. Ali Fuat Eker regülatör ve su kanallarını inceledi.

MANİSA, ()

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