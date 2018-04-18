Akhisar Devlet Hastanesi'nde 3. seviye yoğun bakım hizmeti

MANİSA Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde suda doğum ünitesinin hizmete girmesinin ardından şimdi de yoğun bakım servisinde 3'üncü seviyeye geçildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi bünyesi içerisindeki erişkin yoğun bakım ünitesinde hizmet kalitesi ve tıbbi imkanların arttırılması amacıyla ünitenin 6 yatağı 3. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltildi. 3. basamak yoğun bakımlarda, ilerlemiş çoklu organ yetmezliği olan, solunum veya diyaliz makinelerine bağlanması gerekebilen ve bulaşıcılığı önlemek amaçlı izole edilmesi gereken kritik hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Konu hakkında bilgi veren yoğun bakım ünitelerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hamza Bambal, "31 yataklı erişkin yoğun bakım ünitemizin 6 yataklı bölümünü gelişmiş solunum cihazları ve hasta başı izleme cihazlarıyla takviye ederek ve de izolasyon odası oluşturarak 3. seviye olan en üst düzey yoğun bakım ünitesi haline getirdik" dedi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Erol Karaca ise, "Akhisar ve çevre ilçelere kaliteli sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Artan sağlık hizmetleri talebine karşılık vermek için hastanemiz ekibiyle yoğun bir çalışma göstermekteyiz. Nisan ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından erişkin yoğun bakım ünitesinin 6 yataklı bölümü 3. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltilerek, tescillendirilmiştir. Artık erişkin yoğun bakım ünitemiz 5 yataklı 1. basamak 20 yataklı 2. basamak ve 6 yataklı 3. basamak olarak üniversite düzeyinde tıbbi hizmet verecektir. Akhisar ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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