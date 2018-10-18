Akhisar'dan topyekun mücadeleye destek

AKHİSAR Sanayi ve Ticaret Odası (ATSO), Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Oda olarak destek verdi. Kampanya çağrısının yapılmasının ardından katılım gösteren firma sayısı 30'u geçti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel sektör için gönüllülük esasına dayanan çağrısına yanıt veren Oda üyelerine teşekkür etti. Ulusoy, "Hükümetimizin başlattığı bu kampanyaya katılım konusunda TOBB, tüm Oda ve Borsalara çağrıda bulundu. Biz de ATSO olarak derhal harekete geçtik. Tüm üyelerimize kampanyayı duyurduk. Duyuruyu yaptığımız gün, bize müracaatlar olmaya başladı. Kampanyaya katılacağını bildiren ilk üyemiz, Akhisar Belediyespor İktisadi İşletmesi oldu. Buda bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak kampanyaya katılan üyelerimizi ziyaretlere başladık. İlk ziyaretimizi Akhisar Belediyespor'a yaptık. TOBB tarafından tasarlanan, Odamızca bastırılan kampanya afişlerini kendilerine verdik. İlk iki günde kampanyaya katılan üye sayımız 30'u aştı. Katılım her geçen gün artıyor. Bizde zaman elverdiğince destek veren tüm katılımcıları ziyaret etmeyi arzu ediyoruz. ATSO üyelerinin bu kampanyaya katılım konusunda gösterdikleri hassasiyeti bizleri duygulandırdı, gururlandırdı, mutlu etti. Türk milleti zor zamanlarda kenetlenme ve devletinin bekası için varını yoğunu ortaya koymaktadır. Bu da bizi biz yapan en yüce değerdir. Bu nedenle halkımızla ne kadar övünsek azdır" diye konuştu.

MANİSA, ()

FOTOĞRAFLI