Akhisar'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar Musiki Derneği tarafından yeni yılın ilk konseri verildi.

Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, TRT saz sanatçıları eşliğinde, şef Turgay Kızıltuğ yönetimindeki koro, birinci bölümde 16, ikinci bölümde ise 18 Türk sanat müziği eserlerini, koro ve solo olarak seslendirdi. Sunuculuğunu Türk sanat müziği sanatçısı Göksenin Çakmak'ın yaptığı konserde, koro, artık klasik olmuş eserlerin yanında günün sevilen parçalarına da yer verdi. Koro, iki bölümden oluşan konserde toplam 34 eseri koro ve solo olarak seslendirdi. Yaklaşık 3 saat süren konserin sonunda Şef Turgay Kızıltuğ, sunucu Göksenin Çakmak ve koro elamanlarına çiçek verildi.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar ve çok sayıda Akhisarlı'nın izlediği konserin sonunda, koro uzun süre ayakta alkışlandı.

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR (Manisa), ()

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