Akhisar'da dev işbirliği

AKHİSAR Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akhisar Ticaret Borsası (ATB), ilçeye dört yıllık bir fakülte kurulması için birlikte çalışacak. Ayrıca Akhisar zeytininin küresel pazarda rekabetçi yapıya kavuşturulması için 'Zeytin Tanıtım Konseyi' oluşturulmasına karar verildi.

ATB Başkanı Alper Alhat, geçen hafta yapılan genel kurulda ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Ulusoy'u ziyaret ederek, tebrik etti. ATSO Başkanı Ulusoy, hedeflerinin makro yatırımları Akhisar'a çekmek olduğunu belirterek, tüm çalışmalarını buna göre planladıklarını söyledi.

HEDEF AKHİSAR'A FAKÜLTE

ATSO Başkanı Ulusoy, Türkiye'nin önemli markalarının Akhisar'dan çıktığını hatırlatarak, "Demek ki bu topraklarda büyük bereket var. Bu bereketi daha da artırmak için hepimiz el ele vermeliyiz. Bunun için ilk olarak ilçemize 4 yıllık bir fakülte kazandırmak istiyoruz. Akhisar'da açılacak bir fakülte hem çocuklarımızın yüksek eğitimi hem de iş dünyasının nitelikli elaman açığını kapatacak en önemli yatırımdır" diye konuştu.

ATB'nin bu konuda destek vereceğinden emin olduğunu belirten ATSO Başkanı Dr. Ulusoy, "Oda'mızın ve Borsa'mızın daha yakın işbirliği yapması Akhisar'ın elini güçlendirecek, geleceği güvenle bakmasını sağlayacaktır" dedi.

ATB Başkanı Alper Alhat ise, ilçeye fakülte kazandırılması konusunda tam destek vereceklerini söyledi. Alhat, "Bu konu üzerinde biz de geçmiş dönemde yoğun olarak çalıştık ve işbirliğiyle çok daha hızlı yol alacağımıza eminim" dedi. Akhisar ekonomisinin her geçen yıl giderek büyüdüğünü, bu başarının altında Akhisarlılara özgü girişimciliğin yattığını söyleyen Alhat, sadece fakülte değil, Akhisar için atılacak her adımda Oda'nın destekçisi olacaklarını söyledi.

ZEYTİN TANITIM KONSEYİ KURULACAK

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin sofralık zeytinin yüzde 70'ini üreten Akhisar'ın en önemli konularından biri de karara bağlandı. Buna göre, ATSO ve ATB önderliğinde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer alacağı 'Zeytin Tanıtım Konseyi' kurulacak.

ATB Başkanı Alhat, konseyin Akhisar zeytininin küresel pazarda rekabetçi yapısını güçlendireceğini söyledi. Öte yandan Alhat, geçen hafta yapılan seçimin ardından ATSO'nun ilk kadın Meclis Başkanı olarak seçilen Feride Sakarya'yı tebrik etti.

AKHİSAR (Manisa), ()

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