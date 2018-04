Akhisar'da at tutkunlarını buluşturan panayır

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bu yıl ilk kez at panayırı düzenlendi. 3 gün sürecek olan panayırda Akhisar ile çevre il ve ilçelerden gelenlerin, atlarını sergileyip, satabilecekleri bildirildi.

Akhisar'da, Belediye'nin de desteğiyle Akhisar At Sevenler Derneği tarafından Akhisar At Panayırı düzenlendi. Akhisar eski Havalimanı içerisindeki, Akhisar Belediyesi tarafından oluşturalan yaklaşık 2 dönümlük alandaki panayırın 3 gün süreceği bildirildi. Bugün başlayan panayırda, Akhisar ile çevre il ve ilçelerden gelenlerin atlarını sergileyip, satabilecekleri bildirildi. Çeşitli etkinliklerinde yer alacağı panayırda, çocuklar ve yetişkinlerin ata binebileceği alanlara da yer verildi.

Akhisarlılar'ı panayıra davet eden Akhisar Atçı Dostları Derneği Başkanı Yakup Yıldırım, "Akhisar Belediyemizin katkıları ile ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. Şu an için her şey çok güzel bir çok bölgeden atçı buraya geldi. Bu tür panayırlar Bursa'nın Karacabey ilçesi başta olmak üzere birçok yerde kuruluyor. Burada amacımız atları tanıtmak, ata sporlarımızı daha ileriye götürmek, halkımıza at sevgisini aşılamak. Akhisar, İzmir, Aydın, Balıkesir, Uşak gibi birçok bölgeden at tutkunu arkadaşlarımız geldi. Panayır boyunca gelecek olanlar da olacaktır. Pazar günü saat 10.00'dan sonra yapılacak halk oyunları ve cirit gösteri ile programımız sona erecek" dedi.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

