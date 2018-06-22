Akgül ve Çam engelli vatandaşları sevindirdi

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile birlikte Balkiraz Mahallesi’nde oturan 29 yaşındaki yürüme engelli Köksal Tokatlı ve 86 yaşındaki yatağa bağımlı Zeliha Gençdal’ı ziyaret etti.

Başkan Akgül bayram ziyaretleri kapsamında, 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeliha Gençdal’ın kızı Neval Kılıç’ı ziyaret etti. Yaklaşık altı aydır mahkûm olan annesinin yatak sorununun Akgül’ün ziyareti ile çok kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirten kızı Neval Kılıç,”Yüzümüz güldü, göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Başkan Akgül'e teşekkür ediyorum” dedi.

Doğuştan yürüme engeli bulunan 29 yaşındaki Köksal Tokatlı’nın annesi Birsen Tokatlı da, “Oğlum dışarı çıkamıyordu, zor günler geçiriyorduk. Devletimizin sıcak yüzünü hissettik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Oğlum artık hareketlerinde özgür olacak” diye konuştu.

‘İYİ VE KÖTÜ GÜNLERİNDE YANLARINDAYIZ’

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Akgül, “Ailelerimizin derdi derdimiz, sıkıntısı sıkıntımız ve mutlulukları da mutluluğumuz oluyor. Gönüllere hitap eden bir belediyecilik anlayışıyla ailelerimizin yüzünü güldürmenin tüm görevlerin üzerinde bir görev olduğunu düşünüyorum. Tüm hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kimsesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Çam ise, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, AK Parti iktidarı olarak engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, tüm engelleri yıktıklarını söyledi.

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