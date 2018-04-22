Akgül'den Kur'an Kursu açılışı

ANKARA,()-MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, Gülveren Mahallesi'nde bulunan Altmışevler Cami 4-6 yaş Kur-an kursunun açılışını yaptı.

Açılışa, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta 4-6 yaş arası öğrenci gruplarının yaptıkları gösteriler ve mehteran ekibinin performansı vatandaşların büyük beğenisini topladı. Vatanına, bayrağına ve dinine bağlı iyi nesillerin yetişmesinde kursların çok önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bir insan dünyayı değiştirir, insanı da eğitim değiştirir. En muazzam yatırım insana yapılan yatırımdır" dedi.

'CAMİLER İLİM VE İRFANIN PAYLAŞILDIĞI YERLERDİR'

Camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "İlim ve irfanın da paylaşıldığı yerlerdir. Bizlerin üzerine düşen görev ise küçüklerimize bu konuda destek olmak ve hizmet etmek. Bu anlayışla ilçemize artı bir değer nasıl katarız onun düşüncesindeyiz" diye konuştu.

'GENÇLER HİZMETLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAKTIR'

Her hizmetin bir imza olduğunun altını çizen Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ise, "İlçemizde bugün çok önemli bir işe daha imza atıldı. Bu açıdan geleceğimiz olan çocuklara verdiği destekten dolayı Mamak Kaymakamımız ve Mamak Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Eminim ki gençlerimizde bu hizmetleri karşılıksız bırakmayacaktır" şeklinde konuştu.

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