Akgedik'te yepyeni bir yaşam alanı

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin ilk etabında yaşam başladı. 1101 konutluk ilk etabında vatandaşların birçoğu evlerine taşınırken, yaşanan bazı sorunların da hızla giderildiği belirtildi.

Dar ve orta gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için yola çıkan Yunusemre Belediyesi, TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 1101 konutluk ilk etabı tamamlanarak, hak sahiplerine evleri ve dükkanları teslim edildi. Bölgede yaşam başladı. Yeni yaşam alanı olması dolayısıyla, yaşanan sıkıntılar da hızla gideriliyor. Toplu konut sakinlerinden Bircan- Cüneyt Duman çifti, "Kiradan kurtulduk, kendi evimize taşındık. 7 yıldır kirada oturuyorduk. Çok mutluyuz. Geçtiğimiz hafta taşındık. Yerleşmeye çalışıyoruz. Ulaşımda sıkıntı yaşamıyoruz. Rahat bir şekilde gidip geliyoruz. Manisa gibi bir yerde ev sahibi olmak zor. Manisa'ya bu yatırımı kazandıran başta Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dedi. Mustafa Aka, "Eve taşınalı bir ay oldu. Mutluyuz, memnunuz. Şu an için kendi aracımızla şehre gidip geliyoruz. Burasının kısa süre içerisinde daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi. Ahmet Takur, "Kendi evimize taşındığımız için mutluyuz. Ufak tefek sorunlar var. Onlar da tamamlanıyor. Ulaşımda bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolmuş saatlerinin bir saatten yarım saate düşürülmesi daha iyi olacaktır. Tabii ki yaşam alanı yeni olduğu için sorunlar da zamanla aşılacaktır" dedi. Emine Günay, "Buraya taşınalı 2 ay oldu. Seneler sonra evim oldu. Taşındığım için mutluyum, verilen hizmetten de memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Gerek site yönetimi gerekse firma yetkilileri yardımcı oluyor" dedi. Mehmet Akdeniz ise, "1.5 ay önce taşındım. Günümüz şartlarını değerlendirdiğimizde bir ev sahibi olmak zor. Konut fiyatları yüksek. Kiralar almış başını gidiyor. Böyle bir zamanda ev sahibi olduk. Ufak tefek sıkıntılarımız var. O kadar olacak. Burası yeni bir yerleşim alanı. Bu sorunlar da aşama aşama çözülüyor" dedi.

MANİSA, ()

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