Akdeniz’e robotik kodlama sınıfları

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu’na hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan ‘robotik kodlama sınıfının’ açılışını yaptı. Pamuk, Akdeniz’e 12 adet robotik kodlama sınıfı daha kazandıracaklarının müjdesini de verdi.

Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan okulda gerçekleşen robotik kodlama sınıfının açılış törenine, Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Kadir Karakuş, Hayırsever İşadamı İbrahim Yıldız, Okul Müdürü R. İlkay Karakuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Pamuk, hayırsever vatandaş İbrahim Yıldız’a teşekkür etti, eğitimde kalitenin yükselmesi ve öğrencilere daha modern bir eğitim verilmesi noktasında robotik kodlama sınıflarının önemli olduğunun altını çizdi, eğitime yapılan katkı ve hayırların büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Geleceğin teknolojisi olarak görülmesi nedeniyle robotik kodlama sınıflarının hızla yaygınlaştığını belirten Başkan Pamuk, "Bu tür sınıflar, çocukların yaratıcılığını geliştiriyor ve modern eğitim anlayışına da katkı sağlıyor. Tabi bugün açacağımız sınıf, sadece bu okula değil, bölgede bulunan diğer okulların öğrencilerine de hizmet verecek, onlar da gelip etkin bir şekilde bu teknolojiden faydalanabilecekler. Bu bağlamda eğitim sürecine, okulumuza ve çocuklarımıza çok güzel bir katkı sağladınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.

Akdeniz ilçesinde robotik kodlama sınıflarının sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Pamuk, "Şu anda konuyla ilgili olarak, Kalkınma Ajansı’nca da kabul edilen Avrupa Birliği projemiz de var. Akdeniz’de 12 civarında robotik kodlama sınıfı daha açmayı planlıyoruz. İnanın bu durum, eğitimin kalitesine doğrudan katkı sağlayacak. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin robot üretimine, teknolojiye dönük ilgilerini arttırabilirsek, bu etki, onların eğitim sürecine ve geleceklerine de büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet Başkan Pamuk, daha sonra sınıfın kurulmasını sağlayan hayırsever Yıldız, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte robotik kodlama sınıfının açılış kurdelesini kesti. Sınıfta bulunan bilgisayarları, ardunio setleri, renkli yazıcılar ve 3 boyutlu yazıcıyı inceleyen Başkan Pamuk, şunları söyledi:

"Bütün akıllı araç ve makinelerin temelinde bu teknoloji yatıyor. Bunu öğrendiğinizde ileride her türlü akıllı makine geliştirme imkânınız oluyor" Okuldan ayrılan Başkan Pamuk, gün içinde İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek, vatandaşların dile getirdiği talepleri dinledi, önümüzdeki süreçte belediyenin yapacağı hizmet, proje ve çalışmaları anlattı.

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