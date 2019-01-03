Akdeniz’e 3 bin metrekarelik yeni park

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, bir yandan mahallelere yeni parklar kazandırırken, zaman içinde yıpranan veya ömrünü tamamlayan parkları da baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Akdeniz Belediyesi, görev ve sorumluluk sahası içinde bulunan mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunarak, ilçenin ve kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park ve yeşil alanlara yönelik hizmet ve çalışmaları kapsamında; Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan ve 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan yeni parkın inşasında sona yaklaşıldı.

Öte yandan ekipler, zaman içinde eskiyen veya yıpranan parklarda da yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Son olarak Nusratiye Mahallesi Orkide Parkı, Huzurkent Atatürk Parkı, Yeni Mahalle Zafer Parkı ve Karaduvar Mahallesi Açelya parkı ile Çay Mahallesi’nde bulunan 2 park baştan sona ekipler tarafından yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilçe sınırlarında uygun alanlara yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak için çalıştıklarının belirterek, "Akdeniz’i, yeşil ile mavinin buluştuğu bir cazibe merkezi; temiz, sağlıklı ve düzenli bir yaşam merkezine dönüştürmek için belediye olarak bütün imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözleri tutarak ve merkezine insanı alan hizmet anlayışıyla, bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini, diğer yandan da ilçemizin eksikliğini duyduğu projeleri dikkate alarak, Akdeniz ilçemizi baştan sona yenilemeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz. Park ve yeşil alan eksiği olan tek bir mahalle kalmayıncaya dek bu alandaki çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu.



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