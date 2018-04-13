Akdeniz’den Mazıdağı’na gönül köprüsü

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, Mardin’in Mazıdağı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Ahmet Şerif Doğan’ın şehitler için başlattığı ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun’ kampanyasına destek verdi.

Başlattığı kitap kampanyası nedeniyle Yüzbaşı Ahmet Şerif Doğan’a teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Çocukların ve gençlerin eğitim yaşamın ilgilendiren her türlü proje ve kampanyada yer almaya devam edeceklerini belirten Başkan Pamuk, "Ancak okuyan ve araştıran toplumlar ayakta durabilir ve geleceğe güvenle yürüyebilir. Eğitime yatırım yapmayan bir ülkenin, gelecekte de büyük hedefler ve yüksek idealler taşıması mümkün değildir. Bu amaçla eğitime destek olmaya, geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kitap bağışı kampanyasının sürdüğünü anlatan Pamuk, şunları kaydetti:

"Kitaplar, gerçekten insanın en iyi dostlarından birisidir. Bu nedenle çocuklara ve gençlere tavsiyem, bol bol kitap okumaları, böylelikle dünyalarını ve ufuklarını genişletmeleridir. Akdeniz Belediyesi olarak Mazıdağlı çocuklarımızın mutluluğuna bir nebze vesile olabildiysek ne mutlu bizlere. Oluşturulacak kütüphanelerin şehitlerimizin isimlerini taşıyacak olması da ayrıca çok anlamlı. Bu özel kampanyayı başlatarak Akdeniz ile Mazıdağı arasında gönül köprüsü kurulmasını sağlayan kahraman askerlerimize ve bağışlarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kampanya kapsamında, ana sınıfından 8’inci sınıfa kadar hikâye, roman ve masal kitaplarının yanı sıra, kırtasiye malzemeleri, boyama kitapları, suluboya, renkli ve boyama kalemleri, ayakkabı, bot, mont ve diğer kıyafetler de gönderebilirken, toplanan kitaplar, ihtiyaç duyan köy okullarına kurulacak konteynırlara yerleştirilerek toplam 34 kütüphane oluşturulacak. Ardından her kütüphaneye de Afrin ve Mardin’de şehit olan askerler ile Şehitler Aybüke öğretmen ve Mustafa öğretmenin isimleri verilecek. Vatandaşlar, bağışlayacakları kitapları, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı / Poyraz Mahallesi 47700 Mazıdağı/Mardin adresine kargo ile de gönderebilir."

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