Akdeniz’de metruk yapılar yıkılıyor

MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, çevre kirliliğine ve yer yer sosyal sorunlara da yol açabilen terk edilmiş, harabeye dönüşmüş yapıların yıkıma devam ediyor.Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi 6150 sokakta bulunan iki katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi ilk olarak evin etrafına şerit çekerek çevre güvenliğini sağlayan ekipler, ardından da iş makineleri yardımıyla terk edilmiş yapının yıkımını yaptı. Ekipler, yıkımla ortaya çıkan tonlarca molozu da kamyonlara yükleyerek mahalleden çıkardı.Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, insanların can ve mal güvenliği açısından riskler yaratan, sahiplerince terk edildiği için harabeye dönüşen ve yıkılma riski taşıyan yapılara yönelik yıkım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Metruk yapıların yarattığı tehlikeler nedeniyle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden yoğun şikayetler alıyoruz. Zira vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, kentin huzuru ve estetiğinin korunması önceliklerimiz arasındadır. Çünkü harabeye dönüşen metruk yapılar, yarattığı risklerin yanı sıra, madde bağımlılarının mekanına da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun haline de gelebilmektedir. Bu nedenle, gelen şikayet ve talepler üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz, yerinde tespit ve incelemelerinin ardından, yapı sahipleriyle iletişime geçerek yıkım sürecini başlatıyor" dedi.

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