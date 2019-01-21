Akdeniz’de koruma altındaki tescilli evlerin restorasyonu başladı

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi’nin başlattığı; ‘Kiremithane Mahallesi Tarihi Evlerin Restorasyonu" projesinde ilk kazma vuruldu.

Akdeniz Belediyesi, Kiremithane Mahallesi’nde bulunan ve kentin tarihi dokusunu yansıtan tescilli tarihi yapıların yenilenmesini kapsayan ‘Kiremithane Mahallesi Turizm Merkezi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ni başlattı. Kentin en merkezi bölgesinde yer alan yerleşim yerinde başlayan yenileme çalışmaları tamamlandığında, Kiremithane Mahallesi’nin yüz yılı aşkın bir geçmişe tanıklık eden evleri; eski kimliğine ve tarihi dokusuna kavuşacak. Ayrıca bölgede sosyal, kültürel, tarihi ve turistik mekânlar oluşturulacak. Bu sayede Kiremithane Mahallesi, Mersin’in en çok turist ve ziyaretçi çeken cazibe merkezine dönüşecek.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, yenileme projesi hakkında vatandaşları aydınlattı. Başkan Pamuk, projenin 9 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Belediye olarak hazırladığımız projemizi şu anda fiilen başlatmış durumdayız. Mahallemizde toplam 52 tescilil ev var. İlk etapta 22 tescilli evin restorasyonu yapacağız, ikinci etapta da kalan evleri restore edeceğiz. Çalışmalarımız bittiğinde burayı bir turizme merkezine dönüştüreceğiz. Kiremithane Mahallemizi; buraya gelen insanların, eski Mersin yaşantısını ve sokak kültürünü bizzat yaşayıp görebilecekleri cıvıl cıvıl bir hale getireceğiz" dedi.

Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen de, yenileme çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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